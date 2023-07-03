Акционеры «Детского мира» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры «Детского мира» одобрили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года. По итогам годового собрания акционеры избрали совет директоров в обновленном составе. Также акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, устав в новой редакции и аудиторов.

«Принятое решение: чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать»,— говорится в сообщении.

В обновленный состав совета директоров «Детского мира» вошли действующие сотрудники компании. В частности, в совет директоров были переизбраны гендиректор Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина. Впервые с состав совета директоров вошли Дмитрий Богатов, Денис Гуров, Эльвира Какуркина, Георгий Кононов, Максим Олейник, Алина Певунова, а также Илья Тимченко и Александра Шабанова.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. На 31 марта 2022 года группа управляла 1,1 тыс. магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. В 2022 году выручка выросла на 5%, до 177,9 млрд руб., чистая прибыль была 9,9 млрд руб. Основной владелец с долей 29,9% — консорциум инвесторов во главе с основателем сети магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым.

В ноябре прошлого года «Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса — трансформации компании из ПАО в частное ООО. Одной из причин были названы трудности, которые испытывают иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях.

29 мая совет директоров «Детского мира» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Финальные дивиденды компания не выплачивала и за 2021 год. За 2020 год "Детский мир" выплатил дивиденды на сумму 4,486 млрд руб.

Милена Костерева