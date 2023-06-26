В Ульяновской области ликвидируют девять опасных для экологии свалок

В Ульяновской области в рамках национального проекта «Экология» ликвидируют девять опасных мусорных полигонов. Об этом сообщили в минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о мусорных полигонах в Ульяновске возле Соловьева оврага, Петрова оврага, у поселка Мостотряд, о свалках в городах Барыш, Сенгилей, райцентрах Вешкайма и Новая Малыкла, а также в поселке Октябрьский Радищевского района. Также будет ликвидировано мазутохранилище на Нижней Террасе в Ульяновске.

Проекты ликвидации подготовлены по шести объектам, в настоящее время они проходят государственную экологическую экспертизу.

Андрей Сазонов