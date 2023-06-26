Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области ликвидируют девять опасных для экологии свалок

В Ульяновской области в рамках национального проекта «Экология» ликвидируют девять опасных мусорных полигонов. Об этом сообщили в минприроды региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о мусорных полигонах в Ульяновске возле Соловьева оврага, Петрова оврага, у поселка Мостотряд, о свалках в городах Барыш, Сенгилей, райцентрах Вешкайма и Новая Малыкла, а также в поселке Октябрьский Радищевского района. Также будет ликвидировано мазутохранилище на Нижней Террасе в Ульяновске.

Проекты ликвидации подготовлены по шести объектам, в настоящее время они проходят государственную экологическую экспертизу.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...