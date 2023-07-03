В Оренбурге у педагога вуза арестовано имущество на 1 млн рублей из-за подозрений в коррупции

Силовики закончили расследование уголовного дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении должностного лица вуза в Оренбурге. Ему инкриминируется 16 преступлений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, предполагаемый преступник с февраля 2018 по январь 2021 года получил от студентов взятки «за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний учебных дисциплин, а также от родителя одного из абитуриентов за обеспечение успешной сдачи вступительных испытаний при поступлении на первый курс». Общая сумма незаконного заработка превысила 385 тыс. руб.

В настоящее время сотрудник вуза полностью признал свою вину. На этапе следствия было арестовано его имущество на сумму более 1 млн руб. Ранее в Оренбурге был вынесен приговор по делу о коррупции в нефтяном вузе.

Георгий Портнов