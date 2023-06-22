В Оренбурге вынесен приговор по делу о коррупции в нефтяном вузе

Студентка РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина в Оренбурге признана виновной в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) пре. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Следствие установило, что 8 октября 2020 обвиняемая лично передала взятку заведующему отделением эксплуатации систем трубопроводного транспорта и автоматизации технологических процессов. Сумма незаконного вознаграждения составила 30 тыс. руб.

Обвиняемая перевела деньги с помощью безналичного перевода с банковского счета своего отца на счет педагога. Взятка передавалась «за решение вопроса об успешной сдаче зачетов, экзаменов и курсовых работ без фактической проверки знаний учебных дисциплин», выяснили силовики.

В итоге суд постановил оштрафовать студентку на 50 тыс. руб. Ранее В Оренбурге студента осудили за взятку преподавателю колледжа.

Георгий Портнов