СЗ «Галактика» размежует участок площадью 0,6 га на пр. Ленина в Ростове

ООО Специализированный застройщик «Галактика» получил разрешение на планировку участка площадью 11,16 га и межевание участка площадью 0,6 га на пр. Ленина в Ростове-на-Дону. Зона планировки расположена в районе площади Ростовского стрелкового полка Народного ополчения. Постановление о выдаче разрешения на планировку опубликовано на сайте администрации Ростова.

Согласно документу, застройщик должен в течение года подготовить проект планировки участка в границах пр. Ленина – ул. Профинтерна – ул. Ярослава Галана – ул. Шеболдаева. Также он подготовит проект межевания участка площадью 0,6 га, примыкающего к пр. Ленина.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Галактика» учреждено в 1997 году. Сейчас офис застройщика зарегистрирован в Москве. Руководителем и бенефициаром компании является Арутюн Сурмалян. В 2022 году выручка компании составила 3,3 млрд руб., а чистая прибыль — 175,7 млн руб.

Анастасия Назарова