Россельхозбанк требует обанкротить экс-ректора Тамбовского госуниверситета и депутата Владислава Юрьева

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о признании банкротом как физического лица депутата регионального парламента и бывшего ректора Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Державина Владислава Юрьева. С 2016 по 2021 годы он был первым-вице-спикером облдумы, в 2007-м — избирался депутатом Госдумы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С иском в суд обратился Россельхозбанк. Он заявил о долгах известного в регионе экономиста господина Юрьева в сумме на 29 млн руб. Как сообщается в картотеке арбитража, иск пока не принят к производству, поэтому другие его подробности, в том числе причина возникновения задолженности, не раскрываются.

Также Россельхозбанк подал банкротный иск на аналогичную сумму к сыну депутата Кириллу Юрьеву.

С начала 2022 года в Черноземье значительно выросло количество признанных банкротами граждан. По данным ЕФРСБ, за девять месяцев увеличение числа признанных несостоятельными жителей достигло 62% в Курской области, динамика других регионов несколько ниже. Одновременно возросло число поданных исков о самобанкротстве, которые суды окончательно рассмотрят уже в 2023-м. Эксперты считают, что динамика банкротств становится репрезентативным показателем ухудшения финансового положения россиян и роста безработицы.

Подробнее об этой тенденции — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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