ЦБ рассчитывает до конца года увеличить порог бесплатных переводов самому себе до 1,4 млн руб.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе поддерживают многие кредитные организации. Регулятор считает необходимым до конца года принять законопроект, устанавливающий порог на переводы между счетами одного физлица в разных банках в течение одного месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В интервью «Известиям» Алла Бакина отметила, что при обсуждении законопроекта некоторые игроки рынка выражают обеспокоенность необходимостью перестройки бизнес-модели. Они считают, что нововведение может повлиять на их комиссионные доходы.

«В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн руб. должен быть сохранен,— именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения»,— сказала госпожа Бакина.

В Банке России рассчитывают, что в ближайшее время рынок и регулятор придут к компромиссу, и законопроект будет принят. «Мы выступаем за то, чтобы до конца года законопроект был принят»,— заключила она.

Законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн руб. в месяц был внесен в Госдуму 8 июля 2022 года. В декабре прошлого года его приняли в первом чтении. В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта банки предложили снизить лимит бесплатных переводов самому себе. Они настаивают на планке в 300–600 тыс. руб. в месяц.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Банки взяли слово».

Милена Костерева