В Новосибирской области два подростка пропали из летнего лагеря

Две девочки-подростка ушли из летнего лагеря в Бердске в Новосибирской области. Сотрудники МЧС разыскивают их. Об этом сообщило местное издание ngs.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

О пропаже подростков сообщил глава управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на совещании в правительстве региона сегодня, 3 июля. По его словам, они самостоятельно ушли из летнего лагеря ночью.

Позже в пресс-службе местного управления МЧС изданию сообщили, что одной девочке было 17 лет, другой — 14. «Ранее они неоднократно покидали место жительства. Состоят на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — "Ъ")»,— добавили в пресс-службе.

Олеся Павленко