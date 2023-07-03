Медведев ожидает усугубления «тектонического разлома» между коллективным Западом и остальным миром

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что происходящее вокруг Украины — это не просто региональный конфликт, а «тотальное противостояние» условного коллективного Запада с остальным миром. По его мнению, этот «тектонический разлом» в понимании будущего между сторонами противостояния будет усугубляться.

Дмитрий Медведев написал статью «Эпоха противостояния» для «Российской газеты». По его мнению, противостояние вызвано «диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества». «На одной стороне — западные страны, которые не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство. <...> На другой стороне — не только Россия, но и глобальный Восток и Юг. <...> Выступают за равноправное развитие всех государств. Без старших и младших партнеров. Без циничного деления на исторически развитые и слаборазвитые страны. На "подлинные" демократии" и "авторитарные режимы", с точки зрения Запада, разумеется»,— объяснил он свою позицию. Господин Медведев отметил, что на эти страны приходится почти две трети населения мира.

«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия»,— написал зампред Совбеза.

Господин Медведев видит одним из способов разрешения противостояния третью мировую войну, но он «очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн». По его мнению, скорее всего победителей не будет, так как нельзя рассматривать в качестве победы мир, «в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло». Как считает господин Медведев, «такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен» по двум причинам: противники России решили «реально разгромить крупнейшую ядерную державу» и табу на применение ядерного оружия нет, так как оно уже применялось «известно кем и где».

Вторым способом разрешения противостояния господин Медведев видит «поиск труднейших компромиссов на протяжении длительного срока». По его мнению, на это могут уйти годы, но это «точно лучше, чем окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».

Леонид Уварчев