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Скандально трудящиеся

Эксперты оценили динамику числа конфликтов на работе

Совместное исследование СберУниверситета и рекрутинговой платформы hh.ru. выявило поляризацию мнений работников о динамике числа конфликтов на работе. Более трети опрошенных — 35% — заявили, что с начала 2022 года ссоры на рабочем месте стали наблюдаться чаще, а в основе большинства конфликтов лежали личные, а не профессиональные противоречия. Но 30% респондентов сообщили о том, что, напротив, стали реже сталкиваться с подобными ситуациями, 28% — не заметили особых изменений. Эксперты отмечают нарастание психологического напряжения на рабочих местах, причиной которого, помимо таких событий, как военная операция и мобилизация, может быть и переход многих компаний на пока непривычный гибридный формат работы.

Отмеченный гражданами рост конфликтной активности на работе, вызванный как политическими стрессами, так и «гибридным» режимом, дорого обходится работодателям

Отмеченный гражданами рост конфликтной активности на работе, вызванный как политическими стрессами, так и «гибридным» режимом, дорого обходится работодателям

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Отмеченный гражданами рост конфликтной активности на работе, вызванный как политическими стрессами, так и «гибридным» режимом, дорого обходится работодателям

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Основой исследования, подготовленного экспертами СберУниверситета и рекрутинговой платформы hh.ru, стал опрос граждан, чьи резюме с целью поиска новой работы были размещены на портале. Более трети респондентов (35%) указали, что конфликтных ситуаций в организациях, где они работают, стало больше. 30% опрошенных стали реже сталкиваться с рабочими конфликтами, а 28% не заметили значимых изменений в отношениях с коллегами и начальством. В «должностном разрезе» чаще других о росте конфликтности сообщал высший и средний менеджмент, в отраслевом — представители IT-индустрии (33%).

Преобладающее большинство респондентов (71%) сообщили, что конфликты, свидетелями которых они стали, были основаны на межличностных противоречиях между сотрудниками — желании доминировать в дискуссии, делать общие заявления, не подкрепленные фактами, а также оспаривать идеи отдельных членов команды. О том, что конфликты были спровоцированы стремлением лучше решать рабочие задачи, сообщили только 29%. В результате выяснения отношений, по словам опрошенных, в компаниях формировалась «токсичная среда» (это отметили 50%), терялась мотивации к работе (45%) и к сотрудничеству с коллегами (42%) у участников конфликта. 41% респондентов отметил, что руководство мало что могло сделать для исправления ситуации.

Опрошенные “Ъ” представители сервисов психологической помощи, хотя и говорят о растущем уровне стресса на работе, не связывают это прямо с увеличением числа конфликтов. Основатель платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Антон Кушнер отмечает, что сотрудники, обращающиеся в сервис за психологической помощью, жалуются на растущий уровень тревоги — это, в свою очередь, может провоцировать обострение проблем в общении с коллегами. Проблемы на работе, по данным директора по развитию бизнеса компании «Корпоративное здоровье» Ольги Мельниковой, составляют 18,5% от всех обращений к корпоративным психологам. По ее словам, в 2021–2022 годах доля конфликтов с коллегами и начальством практически не изменилась (около 15%).

Как отмечает профессор бизнес?практики школы управления «Сколково» Елена Витчак, кроме масштабных событий, негативно повлиявших на психическое состояние россиян (таких как военная операция и частичная мобилизация), рост конфликтов на работе может быть спровоцирован внедрением гибридного режима работы. «Многие компании пытаются найти компромисс между удаленной работой и работой из офиса. Однако если и к первому, и ко второму формату все уже привыкли, то "гибрид" пока еще не отлажен»,— отмечает она.

Рост числа рабочих конфликтов может увеличить как прямые (траты на добровольное медстрахование и корпоративные программы психологической помощи), так и косвенные издержки (снижение производительности) компаний. Пока оценок этого явления для экономики РФ никто не делал. Зарубежные же исследования показали, что конфликты на работе экономике Великобритании обходятся в £28 млрд в год, США — в $359 млрд.

Минимизировать потери от конфликтов можно — для этого, отмечает директор по развитию проектов в области лидерских компетенций и мягких навыков СберУниверситета Максим Киселев, нужно переводить их в конструктивное направление, где «каждый выигрывает и находится компромисс». «Управление конфликтами — это обязанность руководителя. Он должен вникать в конфликты подчиненных, даже если речь идет о сугубо личной неприязни»,— говорит эксперт. Чтобы конфликт дал в итоге положительный эффект, при обсуждении спорных вопросов необходимо создать для сотрудников безопасную обстановку, говорит руководитель направления медиации в hh.ru Нинель Бокман. Помочь может проведение совещаний с участием фасилитатора (специалиста, обеспечивающего успешную групповую коммуникацию), который «создает безопасную среду и помогает команде обсудить спорные ситуации и найти решение», — говорит директор по работе с персоналом и организационному развитию Fun&Sun Ксения Калинина.

Анастасия Мануйлова

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