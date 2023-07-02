Июль в Петербурге будет теплее климатической нормы минимум на 1,5 градуса

Июль 2023 года в Санкт-Петербурге будет теплым, температуры воздуха в среднем будут превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса по Цельсию. Однако в начале месяца в городе будет прохладно и выпадет много осадков.

Такой прогноз сделал главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. «Первая пятидневка ожидается прохладной и дождливой, а самой теплой прогнозируется вторая декада месяца. Количество дождей ожидается близким к средним многолетним показателям»,— написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 июля.

В первых числах июля похолодание в город принесет циклон с запада, который обеспечит сильную устойчивую облачность и ветер.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прошедший июнь в Петербурге стал самым холодным за последние четыре года.

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