Богатейшие миллиардеры мира с начала 2023 года продали акции на $9,3 млрд

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира за первое полугодие 2023 года в общей сложности продал акции торгующихся в США компаний на $9,3 млрд, сообщает Forbes. Среди выгодно продавших акции бизнесменов — миллиардеры Роб Уолтон, Джо Геббия и Ларри Эллисон.

Как отмечает Forbes, самые богатые люди мира снова «настроены продавать» после крайне неудачного для многих бизнесменов 2022 года. Теперь, в частности, миллиардеры активно избавляются от бумаг компаний, которые они покинули. При этом, среди богатейших предпринимателей планеты также есть те, кто хотят инвестировать средства в покупку спортивных команд, для чего им требуется быстро получить существенно количество «свободных денег»: ради этого они продают акции принадлежащих им компаний. Кроме того, некоторые бизнесмены продают бумаги на фоне обратного выкупа компаниями, чтобы избежать «нежелательного» размера своей доли.

В частности, одной из крупнейших сделок с участием участников списка Forbes издание называет продажу миллиардером Робом Уолтоном акций ритейлера Walmart на $1,1 млрд. Кроме того, миллиардер Джо Геббия продал акции сервиса аренды жилья Airbnb на $890 млн, а миллиардер Ларри Эллисон продал акции основанной им корпорации Oracle на $850 млн.

В апреле сообщалось, что в рейтинге богатейших миллиардеров мира, составляемом Forbes, сменился лидер — список впервые возглавил владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. При этом, согласно подсчетам издания, почти половина миллиардеров из списка за прошедший год стала беднее. Один из примеров — лидер предыдущего списка Forbes Илон Маск, потерявший за год почти $40 млрд.

Александр Кислов