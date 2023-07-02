ВСУ обстреляли два района Белгородской области, повреждены два дома и коммунальные сети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах со стороны Украины села Дроновка Грайворонского городского округа. По его данным, пострадавших нет. При этом в двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы.

Также в Дроновке повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия.

Утром 2 июля глава региона рассказал в соцсетях о работе российской системы ПВО над Белгородским районом: был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Эта атака ВСУ также не привела к пострадавшим.

О том, насколько выросла интенсивность обстрелов Белгородчины в последние сутки, смотрите в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий