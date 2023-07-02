В начале июля ВСУ вновь усилили интенсивность обстрелов Белгородской области

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону РФ за 1 июля. Для атак ВСУ использовали более 70 единиц различных боеприпасов, что в два раза больше, чем днем ранее. Обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты сбросили с беспилотников. Под обстрел попало и село Журавлевка, по ней из артиллерии зафиксировано четыре прилета.

В Валуйском городском округе по селу Карабаново было выпущено 12 минометных снарядов. Осколками снарядов повредили четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В селе Тулянка российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили 24 единицы различных боеприпасов. Из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один – на окраину хутора Киселев.

В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе со стороны Украины атаковали окраину села Поповка, а из артиллерии обстреляли село Вязовое. По нему зафиксировано шесть прилетов.

В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка ВСУ выпустили по шесть минометных снарядов, по селу Середа – два. В селе Муром был сбит беспилотник.

Владимир Зоркий