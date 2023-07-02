«Новые люди» выдвинули кандидатов в думу Екатеринбурга

Партия «Новые люди» утвердила кандидатов на выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Как сообщили в пресс-службе партии, лидером партийного списка стал директор компании «Априори» Сергей Козлов. Затем идут безработный Егор Невидимов, директор спортивной школы «Рекорд» Иван Герасимов, ведущий Ярослав Бородин, самозанятый Алексей Черешков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис партии "Новые люди"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Офис партии "Новые люди"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего в партийном списке 17 кандидатов. Кроме того, выдвинуты кандидаты по всем 25 одномандатным округам.

На дополнительных выборах депутата заксобрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 «Новые люди» выставили Егора Максимова. «Он работает в партии с ее основания в 2020 году. В региональном отделении занимает должность координатора по развитию муниципальных отделений»,— рассказали о нем в пресс-службе. Дополнительные выборы назначены в связи с тем, что депутат Виктор Шептий сложил полномочия из-за перехода на работу в Совет федерации.

Выборы в Свердловской области пройдут 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. Впервые в Свердловской области будет применена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Алена Бормотова

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