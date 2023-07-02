Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП, где погибла пятимесячная девочка из Свердловской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Свердловской области, где погибла пятимесячная девочка и пострадали еще несколько детей и взрослых. Сообщение об этом опубликовано в информационном центре СК России.

Напомним, авария произошла 30 июня на трассе «Екатеринбург-Тюмень». По СКР, при обгоне 19-летний водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda. В аварии пострадали восемь человек, в том числе пять детей. Пятимесячная девочка

впоследствии скончалась. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Доклад о ДТП Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова. По завершении расследования свердловские следователи также должны будут доложить о его результатах.

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