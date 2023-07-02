Банки остаются при своих

Банков в России впервые за долгое время стало больше, говорит статистика. Но эксперты позитивного сигнала для рынка в этом не видят. С августа прошлого года ЦБ не отозвал ни одной лицензии у игроков рынка, а в феврале выдал одну новую. До этого с 2020-го каждый квартал количество банков в России неизменно снижалось. О том, что многолетний тренд на сокращение числа кредитных организаций меняется, со ссылкой на обзор Ассоциации банков России сообщили «Известия». Почему аналитики рынка не видят такой тенденции, расскажет Андрей Загорский.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
ЦБ долгие годы планомерно занимался расчисткой банковского сектора, стараясь удалить из него игроков, нарушающих законодательство или не соответствующих критериям регулятора в плане надежности. В результате количество участников отрасли все время сокращалось. Скажем, в 2004 году в стране было более 1,3 тыс. банков. Сейчас их примерно на 1 тыс. меньше. На конец мая, по данным регулятора, в России действовало 325 кредитных организаций.
Вероятно, поэтому такое относительно редкое для последнего времени действие, как выдача в первом квартале банковской лицензии, привлекло внимание многих аналитиков. Однако придавать этому факту слишком большое значение не следует, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:
«Давайте посмотрим, что это за банк, которому ЦБ дал лицензию в этом году. Это кредитная организация "Точка". А кому она принадлежит? Банку "Траст", а он — ЦБ. То есть получается, что регулятор дал лицензию своей "внучке". В прошлом году Центробанк выдал таковых целых три, правда, две из них — НКО и только одну банковскую, организации, принадлежащей Ozon».
В последнее время на банковском рынке действуют разнонаправленные тенденции. В частности, ЦБ в условиях высокой геополитической напряженности смягчил регуляторные требования к кредитным организациям и снизил активность расчистки сектора. Однако общий тренд, действующий в банковской отрасли в последние годы, не изменился, отмечает Максим Осадчий:
«Очистка банковского сектора существенно замедлилась — ЦБ делает все возможное, чтобы не накалять там ситуацию. Уходят банки, принадлежащие нерезидентам. Пока происходит дебанкизация, я бы сказал так, причем и на уровне сокращения числа организаций, и на уровне закрытия дополнительных офисов. Число последних увеличивается в некоторых регионах, а именно на новых территориях.
Но, повторяю, основная тенденция — дебанкизация. Она вызвана в том числе текущим геополитическим непростым положением, сокращать количество отделений позволяет и социализация банковского сектора. В то же время тенденция способствует укрупнению отрасли, процесс ее огосударствления тоже налицо».
Разумеется, вполне логичным представляется вопрос: как ситуация в банковском секторе будет развиваться дальше? Некоторые аналитики считают, что, поскольку многие крупные банки находятся под санкциями или могут попасть под них, обстановка в отрасли будет становиться более благоприятной для средних и мелких игроков. В этом, однако, сомневается независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:
«Теоретически новые банки могут появиться, если их захотят завести какие-то крупные компании. Но мы видим, что чаще всего в таких случаях они покупают кредитные организации с действующей банковской лицензией.
То есть никаких предпосылок для какого-то существенного роста их количества нет. Вряд ли они есть и для того, чтобы мы увидели похожий по интенсивности отзыв лицензий у банков, какой был. Цифры будут колебаться примерно на нынешнем уровне».
Число банков в России может увеличиться за счет зарубежных игроков. На днях Минфин представил на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает возможность для иностранных дружественных кредитных организаций открывать в России филиалы.
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