Банки остаются при своих

Банков в России впервые за долгое время стало больше, говорит статистика. Но эксперты позитивного сигнала для рынка в этом не видят. С августа прошлого года ЦБ не отозвал ни одной лицензии у игроков рынка, а в феврале выдал одну новую. До этого с 2020-го каждый квартал количество банков в России неизменно снижалось. О том, что многолетний тренд на сокращение числа кредитных организаций меняется, со ссылкой на обзор Ассоциации банков России сообщили «Известия». Почему аналитики рынка не видят такой тенденции, расскажет Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ долгие годы планомерно занимался расчисткой банковского сектора, стараясь удалить из него игроков, нарушающих законодательство или не соответствующих критериям регулятора в плане надежности. В результате количество участников отрасли все время сокращалось. Скажем, в 2004 году в стране было более 1,3 тыс. банков. Сейчас их примерно на 1 тыс. меньше. На конец мая, по данным регулятора, в России действовало 325 кредитных организаций.

Вероятно, поэтому такое относительно редкое для последнего времени действие, как выдача в первом квартале банковской лицензии, привлекло внимание многих аналитиков. Однако придавать этому факту слишком большое значение не следует, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

«Давайте посмотрим, что это за банк, которому ЦБ дал лицензию в этом году. Это кредитная организация "Точка". А кому она принадлежит? Банку "Траст", а он — ЦБ. То есть получается, что регулятор дал лицензию своей "внучке". В прошлом году Центробанк выдал таковых целых три, правда, две из них — НКО и только одну банковскую, организации, принадлежащей Ozon».

В последнее время на банковском рынке действуют разнонаправленные тенденции. В частности, ЦБ в условиях высокой геополитической напряженности смягчил регуляторные требования к кредитным организациям и снизил активность расчистки сектора. Однако общий тренд, действующий в банковской отрасли в последние годы, не изменился, отмечает Максим Осадчий:

«Очистка банковского сектора существенно замедлилась — ЦБ делает все возможное, чтобы не накалять там ситуацию. Уходят банки, принадлежащие нерезидентам. Пока происходит дебанкизация, я бы сказал так, причем и на уровне сокращения числа организаций, и на уровне закрытия дополнительных офисов. Число последних увеличивается в некоторых регионах, а именно на новых территориях.

Но, повторяю, основная тенденция — дебанкизация. Она вызвана в том числе текущим геополитическим непростым положением, сокращать количество отделений позволяет и социализация банковского сектора. В то же время тенденция способствует укрупнению отрасли, процесс ее огосударствления тоже налицо».

Разумеется, вполне логичным представляется вопрос: как ситуация в банковском секторе будет развиваться дальше? Некоторые аналитики считают, что, поскольку многие крупные банки находятся под санкциями или могут попасть под них, обстановка в отрасли будет становиться более благоприятной для средних и мелких игроков. В этом, однако, сомневается независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Теоретически новые банки могут появиться, если их захотят завести какие-то крупные компании. Но мы видим, что чаще всего в таких случаях они покупают кредитные организации с действующей банковской лицензией.

То есть никаких предпосылок для какого-то существенного роста их количества нет. Вряд ли они есть и для того, чтобы мы увидели похожий по интенсивности отзыв лицензий у банков, какой был. Цифры будут колебаться примерно на нынешнем уровне».

Число банков в России может увеличиться за счет зарубежных игроков. На днях Минфин представил на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает возможность для иностранных дружественных кредитных организаций открывать в России филиалы.

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