Минфин открывается иностранному

Минфин хочет разрешить иностранным банкам создавать филиалы в России. Они смогут открывать счета, переводить деньги, продавать и покупать валюту. При этом сама кредитная организация не должна быть связана с недружественными государствами и лицами, говорится в законопроекте. Собеседники “Ъ FM” не уверены, что филиалы смогут работать с физлицами, и отмечают, что документ оставляет возможность для трактовки. Так зачем он нужен? И откроет ли новые перспективы в банковской сфере для россиян? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Центробанк ведет «большую работу» по привлечению дружественных инвесторов, говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина на прошлой неделе. Вероятно, именно эту цель преследует и Минфин, который планирует разрешить иностранным банкам открывать в России филиалы. Такую практику в 2013-м пресек президент Владимир Путин. Тогда объясняли это тем, что регулятору тяжело контролировать зарубежные структуры.

Вместо них в законе осталось упоминание только представительства иностранного банка. А разница существенная, говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «"Дочка" иностранного банка в РФ — это российский банк. В его отношении действуют те же самые ограничения со стороны западных регуляторов, которые наложены на наш финансовый рынок.

Например, карты, которые выпустила для российских клиентов "дочка" зарубежной кредитной организации, точно так же не работают. Если же будет филиал банка из другой юрисдикции, та же эмиссия карт или работа со счетами — это фактически деятельность в рамках именно иностранной организации. Но тут вопрос в том, кто из игроков захочет это делать».

Действительно, на открытие представительства могло уйти от полугода: нужно было пройти долгое лицензирование и получить множество разрешений и сертификаций. С филиалом все должно быть проще. Но иностранные банки боятся западных санкций. Это основная проблема, и законопроект ее не решит, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Допустим, филиал откроет китайский банк, который, возможно, ведет бизнес с американскими и европейскими коллегами. И тут уже все зависит от того, будет ли наказана такая организация в рамках вторичных санкций. А представить здесь индийский банк можно. Но тут есть препятствия, связанные с тем, что Индия жестко регулирует и фактически запрещает, например, конвертацию рупии за пределами страны. Это одна из проблем, с которыми уже столкнулись российские компании.

Скорее это законопроект, который может попробовать привлечь представителей исламского банкинга».

А изменится ли что-то для простых граждан? Собеседники “Ъ FM” затрудняются ответить на этот вопрос. В законопроекте сказано, что филиалы не смогут проводить сделки и операции с физлицами, но есть исключения, которые оставляют пространство для интерпретации. Вероятно, те банки, который откроют здесь филиалы, не будут нацелены на розничный бизнес, хотя при желании смогут обслуживать и граждан, говорит финансовый эксперт Андрей Бархота:

«Если мы с вами представим относительно локальную деятельность в виде, например, операционной кассы, предполагающую расчеты за внешнеторговые контракты в рублях и в валюте той страны, которой принадлежит эта банковская группа. Например, Никарагуа, Камбоджа, Вьетнам, Венесуэла.

Они, безусловно, тоже чувствительны к санкциям, но уровень чувствительности значительно ниже. Они не будут нацелены на обслуживание физических лиц. Это будет исключительно работа с малым и средним бизнесом, возможно, частично крупным в части обслуживания расчета в национальных валютах».

Впрочем, для физлиц все еще остается вариант выпуска карты банка из дружественной страны. Собеседники “Ъ FM” говорят, что некоторые организации открывают их даже без личного визита в страну — через посредников в России. Что касается запуска филиалов зарубежных банков в РФ, эксперты такое разрешение называют скорее символическим, демонстрирующем, что власти готовы ослабить регулирование для иностранных инвесторов.

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