Путин примет участие в саммите ШОС по видеосвязи на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе по видеосвязи поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Telegram-канале ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

На следующей неделе Владимир Путин также проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза и встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.

23-й саммит Совета глав государств ШОС пройдет в онлайн-формате 4 июля. В нынешнем году председатель ШОС — Индия.

Анастасия Ларина