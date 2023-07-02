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Коммерсантъ FM
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При массовой стрельбе на празднике в Балтиморе погибли 2 человека

В результате массовой стрельбы, которая произошла сегодня ночью на вечеринке в Балтиморе, погибли два человека, 28 получили ранения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Девять человек госпитализированы в районные больницы, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Нападавшего до сих пор не нашли. В статусе подозреваемого пока также никто не проходит.

По словам исполняющего обязанности комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, полиция получила несколько звонков после 00:30. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили одну мертвую женщину и еще девять человек с огнестрельными ранениями.

С стрельба произошла в южном Балтиморе в квартале на Гретна-авеню, когда местные жители праздновали «День Бруклина».

Анастасия Ларина

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