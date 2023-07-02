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Коммерсантъ FM
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В городе Балтимор в США произошла массовая стрельба

Рано утром в портовом городе Балтимор, штат Мэрилэнд, США, произошла массовая стрельба. Об этом сообщил телеканал CNN.

Инцидент произошел в южной части Балтимора в квартале на Гретна-авеню. Как рассказали AP News свидетели происшествия, стрельба произошла, когда сотни людей собрались на мероприятие под названием «День Бруклина».

На место прибыла полиция. Власти пока не объявляли официально о числе пострадавших. По данным WBFF-TV, в результате стрельбы погибли несколько человек, десятки получили ранения.

Анастасия Ларина

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