Стало известно о состоянии экс-главы петербургского университета МВД, попавшего в аварию на квадроцикле

Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Травников, ранее попавший в аварию при катании на квадроцикле, чувствует себя хорошо после операции. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на самого господина Травкина.

«Лучше всех. Ничего не болит»,— цитирует издание ответ генерала на вопрос о его состоянии.

При этом когда его должны выписать, господин Травников не уточнил.

Напомним, ДТП с участием Александра Травникова случилось днем 25 июня в деревне Липовая горка Волосовского района Ленобласти. Господин Травников двигался на квадроцикле по грунтовой дороге неподалеку от своего загородного дома. Не справившись с управлением, он столкнулся с препятствием и упал. В тяжелом состоянии его вертолетом доставили в стационар. У господина Травникова диагностировали разрыв почки и травму живота.

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