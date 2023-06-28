Экс-глава университета МВД попал в тяжелую аварию на квадроцикле в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области в тяжелую аварию попал бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Травников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Санкт-Петербургский университет МВД Фото: Санкт-Петербургский университет МВД

Как сообщает областной портал 47news, ДТП случилось днем 25 июня в деревне Липовая горка Волосовского района. Господин Травников двигался на квадроцикле по грунтовой дороге неподалеку от своего загородного дома. Не справившись с управлением, он столкнулся с препятствием и упал. По информации издания, его состояние оценивается тяжелое.

За пострадавшим прилетел вертолет, он доставлен в одну из клиник города.

49-летний Александр Травников начал службу в уголовном розыске в 1998 году, в 2017 году был назначен начальником УМВД по Центральному району Петербурга, а в 2018 — начальником Санкт-Петербургского университета МВД. Весной 2022 года написал рапорт об увольнении. В настоящий момент находится в распоряжении кадров центрального аппарата МВД РФ.

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