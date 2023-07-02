Прокуратура проанализирует причины скопления людей на остановках после введения новой транспортной схемы в Курске

Прокуратура Курской области изучает распространенную в СМИ и в интернете информацию о скоплениях людей на остановках после введения с 1 июля новой схемы работы общественного транспорта в облцентре. Об этом сообщили в ведомстве.

В воскресенье губернатор Роман Старовойт рассказал, что утром был создан оперштаб по дополнительному информированию курян и помощи в переходе на новую маршрутную сеть: «К сожалению, суббота показала, что несмотря на почти трехлетнюю подготовку, многочисленные общественные обсуждения, профессиональную экспертную проработку и утверждение новой системы общественного транспорта, а также планомерную работу по освещению в СМИ и соцсетях, многие до сих пор не понимают принципов работы действующей с 1 июля транспортной схемы.... Для пассажиров предусмотрены две бесплатные пересадки в течение часа, льготный проезд абсолютно на всех новых маршрутах и работа автобусов строго по расписанию даже в утреннее и вечернее время».

Новая схема транспорта организована по транспортно-пересадочной модели. Все маршруты разделены на городские, магистральные и подвозящие. В маршрутную сеть вошли 48 маршрутов общественного транспорта, на которых планируется задействовать 384 автобуса, более 70% из которых — среднего и большого класса вместимости (ранее почти все транспортные средства были малого класса).

Почему на некоторые курские маршруты пришлось подбирать временных перевозчиков — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ирина Башкирова