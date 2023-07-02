Израиль закупит у США еще 25 истребителей F-35

Минобороны и Армия обороны Израиля закупят у США еще 25 истребителей F-35. В результате парк F-35 вырастет до 74 единиц. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

«Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75»,— сказано в сообщении Минобороны, опубликованным в Twitter.

F-35 — американский истребитель 5-го поколения. Армия обороны Израиля впервые применила F-35 в боевой обстановке в Сирии в 2018 году, а также использовала этот истребитель в 2019 году.

Олеся Павленко