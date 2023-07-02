Яхты повернули к Татарстану

Люксовые яхты могут начать производить в Татарстане. Местный завод готов взять на себя создание судов под брендом Aurus. Пока верфь выпускает лишь ракетные корабли, буксиры и пассажирские теплоходы. А в прошлом году попала под западные санкции. В самом НАМИ, которому принадлежит Aurus, с подрядчиком нового проекта пока не определились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

О том, что организация планирует создавать помимо автомобилей еще и яхты, стало известно в апреле. Параметры, тип и стоимость будущих судов неизвестны. Но уже возникают сомнения, что будет возможно полностью собирать их в России, отмечает главный редактор журнала Yacht Russia Артур Гроховский:

«Корпус, надстройку, хорошую планировку сделать сможем. Дальше начинается много вопросов. Например, чьи двигатели? Мы сейчас под санкциями, вряд ли их поставят иностранные производители. Отечественные коломенские дизеля, скажем так, шумноваты. Газотурбинный двигатель для яхты — большое излишество.

Основная проблема любой яхты заключается в том, что лежит между наружной и внутренней обшивкой: грамотная разводка трубопроводов, кабель-каналов, размещение всех систем. Основная часть работ — вещи, которые не видно: чтобы ручки щелкали с нужным усилием, кожа и ткань имели нужную фактуру. Тут нужен опыт.

Опыт военного и даже гражданского судостроения здесь не совсем подходит.

Возможно, в качестве партнеров будут какие-то зарубежные инженеры, конструкторы или даже верфи. Например, почему бы не подключить к этому Турцию? Вполне известный прием яхтостроения, когда одна верфь выполняет судостроительные работы, то есть по корпусу, а другое предприятие, более компетентное, внутреннюю обстройку».

“Ъ FM” обсудил планы бренда Aurus с судостроителями. По их мнению, перспективы у проекта есть. В теории привлечь к нему можно не только турецких коллег, но даже западных инженеров, например, из Италии. Что касается стоимости будущей яхты, то она, по оценкам игроков рынка, может достигать 2 млрд руб. Однако все зависит от технических характеристик, параметров и внутренней отделки. Будет ли спрос на отечественное люксовое судно?

Владелец Baikal Yachts Group Сергей Гмыра полагает, что заинтересоваться им могут многие обеспеченные россияне: «До 2009 года российский яхтенный рынок рос колоссальными темпами, до 40% в год, он был самым быстрорастущим в мире. Потом было несколько кризисов, у нас внутренний рынок несколько упал, но в силу обстоятельств сейчас интерес к российским производителям повышается с каждым месяцем.

На Западе заказывают только очень отчаянные головы, которые верят в то, что их яхты там не заберут, не арестуют, с ними ничего не случится. Что касается цен, люкс стоит дорого.

Вы заплатите немного меньше, чем за европейскую, процентов на 30. Но если вы требуете высочайшего качества, то цены будут такие же.

За рубежом надо будет приобретать отделочные ткани морские и шпон для отделки, который наклеивается на влагостойкую фанеру.

Если говорить об интерьере и отделке, технологически мы принимаем первые заказы, как в ателье, под конкретного заказчика. Дальше мы вносим какие-то изменения для второго и последующих, но уже есть какое-то головное судно. Все ориентируются на отделку, как у английской Princess и у итальянских яхт. Это более светлые тона дерева и совсем легкий лак. А уж дальше могут быть и вставки темного дерева, но тенденция к тональности кофе с молоком».

Впрочем, к тому моменту, когда построят первую яхту Aurus, мода может измениться. Как заявляют в НАМИ, реализация проекта займет несколько лет. Кроме того, люксовый бренд автомобилей планирует выпускать одежду, климатическую технику, мебель, парфюм и даже бизнес-джеты SSJ.

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Иван Хорушевский