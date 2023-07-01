ВСУ использовали более 20 единиц различных боеприпасов для атак на Белгородскую область 30 июня

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону Черноземья за 30 июня. За эти сутки были использованы 23 единицы различных боеприпасов для атак по Белгородчине. Никто из гражданских лиц не пострадал, разрушений власти также не зафиксировали.

Так, в Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено семь артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано пять прилетов.

В Шебекинском городском округе по хутору Панков ВСУ выпустили два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – три. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка – по нему зафиксировано шесть прилетов.

О том, как и почему снизилась интенсивность обстрелов приграничных регионов Черноземья, читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий