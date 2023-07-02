Глава ЦРУ назвал глупостью разделение экономик Китая и США

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что экономики США и Китая сильно зависят друг от друга. По его мнению, из-за этого стоит диверсифицировать цепочки поставок, защищать технологии и инвестировать в промышленность, а не разрывать экономические связи между этими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Бернс

Фото: Ken Cedeno/File Photo, Reuters Уильям Бернс

Фото: Ken Cedeno/File Photo, Reuters

«Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью»,— сказал господин Бернс на лекции в британском Фонде Дитчли (цитата по South China Morning Post).

Уильям Бернс отметил, что ни одна страна в мире не захочет зависеть от одного поставщика важнейших полезных ископаемых и технологий. «Решение заключается не в том, чтобы отделяться от экономики, подобной китайской, что было бы глупо, а в разумном снижении рисков и диверсификации»,— добавил он.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что хотела бы отправиться в Китай, чтобы восстановить контакты с правительством страны. Она не уточнила сроки возможного визита. По информации Bloomberg, госпожа Йеллен собирается отправиться в Пекин в начале июля.

Олеся Павленко