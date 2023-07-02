Bloomberg: инвесторы вывели из европейских фондов $27 млрд с начала 2023 года

Инвесторы вывели с начала 2023 года $27 млрд из европейских фондов. Инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

По данным Bloomberg, за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд. Отток инвестиций в Европе наблюдается 16-ю неделю подряд, пишет Bloomberg. Также Европа стала единственным крупным регионом, в котором наблюдался отток инвестиций в июне.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов, инвесторы стали выбирать американские фонды, так как экономика США кажется им более устойчивой на фоне опасений из-за сокращения глобального экономического роста.

Олеся Павленко