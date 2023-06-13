Порядка 10 млн рублей компенсации выделят из бюджета Удмуртии за изъятие по гриппу птиц

В Удмуртии из регионального бюджета выделили около 10 млн руб. для компенсации затрат за изъятие птицы и продукции птицеводства по высокопатогенному гриппу птиц. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мероприятия прошли в Глазове, Ижевске, Глазовском, Завьяловском, Кезском и Красногорском районах.

Всего специалисты изъяли 26 093 головы птицы и 43 515 яиц. В частности, за взрослую курицу-несушку компенсацию составила 375 руб., за утку — 1,5 тыс. руб., гуся — 2 тыс. руб., товарное яйцо — 7,78 руб.

Как рассказал начальник главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов, на получение компенсационных выплат за изъятую птицу поступило 1 361 заявление, в настоящее время все они обработаны. Общая сумма выплат составила порядка 9,37 млн руб.

Напомним, очаги заболевания высокопатогенным гриппом птиц выявили в Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. Гибель чаек продолжает регистрироваться в Глазове и Ижевске.