Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины, в Киеве сообщили о взрывах

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Это следует из данных онлайн-карты для оповещения украинских граждан. Власти Киева сообщили об атаке беспилотников.

В Киеве и Киевской области воздушная тревога была объявлена дважды за эту ночь. Как утверждает глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко, ночью регион был атакован беспилотниками. По его словам, это первая атака на Киев за последние 12 дней с использованием иранских беспилотников. Все они были сбиты. Информации о пострадавших нет.

Анастасия Ларина