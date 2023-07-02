Советник главы Минобороны Украины просит Запад поставить оружие против беспилотников Lancet

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что западные союзники могут помочь Киеву в борьбе с российскими беспилотными летательными аппаратами Lancet. Он попросил поставок немецких зенитных самоходных установок Gepard, австралийских полноприводных машин Hawkei и оборудования для создания помех. Слова советника приведены в статье The Telegraph о трудностях для украинской армии из-за российских БПЛА

«Не отдавая россиянам должное, это неплохое оружие»,— сказал господин Сак The Telegraph. По его словам, украинская разведка считает, что РФ начала вкладывать «больше в производство» Lancet. Советник отметил, что Минобороны беспокоит все, «что способно повредить» вооружение или представляет опасность для войск.

Немецкие Gepard, по мнению господина Сака, могут быть интегрированы в систему противовоздушной обороны. Они мобильны и оснащены хорошими радарами. Берлин ранее обещал поставить Киеву еще 45 Gepard до конца 2023 года. Киев также продолжает добиваться машин Hawkei, так как на них можно установить модули зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности NASAMS. Господин Сак также называл «важным элементом возможностей в борьбе с беспилотниками» средства радиоэлектронной борьбы.

The Telegraph в статье отмечает, что обнаружение Lancet радарными системами затруднено из-за того, что беспилотник летает низко и медленно. Кроме того, британская газета отмечает низкую стоимость БПЛА. Для защиты от беспилотников некоторые артиллерийские подразделения устанавливают вокруг себя самодельные щиты из камуфляжной сетки или проволоки.

Леонид Уварчев