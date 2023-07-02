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Коммерсантъ FM
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В Колумбии столкнулись два военных самолета

Два самолета A-27 Super Tucano военно-воздушных сил Колумбии столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы во время тренировочного полета возле военной базы. Оба пилота катапультировались. Один из них погиб, второй не получил серьезных травм, медики оказывают ему помощь.

Super Tucano — легкий турбовинтовой штурмовик. Выпускается бразильской компанией Embraer. Стоит на вооружении Бразилии, Колумбии, Нигерии, Чили и других стран.

Информацию ВВС Колумбии о крушении передает издание Semana. На сайте также опубликовано видео столкновения. Один самолет упал в районе взлетно-посадочной полосы в населенном пункте Апиай, второй — в 1 км от взлетно-посадочной полосы. Погиб полковник Марио Андрес Эспиноса. На место происшествия направлена инспекция для проведения расследования.

Леонид Уварчев

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