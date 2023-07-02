В Нижегородской области задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь отделение банка

67-летняя женщина пыталась поджечь отделение банка в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. Она была задержана. По версии полиции, пенсионерка «после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью».

Инцидент произошел днем 1 июля в городе Городец, передает ТАСС данные ГУ МВД по Нижегородской области. Как утверждает ведомство, «запланированное злоумышленниками возгорание не произошло». Женщину доставили в отдел полиции, проводится проверка.

По информации портала NN.ru, пенсионерка пыталась поджечь отделение ВТБ. Как пишет издание, она действовала «под руководством аферистов». Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, дали указание забрать в определенном месте «коктейли Молотова» и кинуть их в отделение банка. Возгорание устранили до приезда пожарных. Как пишет NN.ru, женщина не пыталась скрыться от полиции, а «ждала от них дальнейших указаний».

В конце июня в Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась поджечь отделение Сбербанка на на Новосмоленской набережной Васильевского острова. По информации 78.ru, ее могут направить на лечение в психоневрологический диспансер.

Леонид Уварчев