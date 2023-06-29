78.ru: в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело за поджог Сбербанка в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 66-летней жительницы города после попытки поджога отделения Сбербанка на Новосмоленской набережной Васильевского острова. Женщину могут направить на лечение в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил 78.ru. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти комментировать возбуждение уголовного дела отказалась.

Инцидент произошел днем ранее, 28 июня. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка, пенсионерка подожгла воспламеняющуюся жидкость у входа в отделение, из-за чего произошло «незначительное возгорание». В результате поджога никто не пострадал. «Возгорание устранено, ущерб имуществу клиентов и банку не нанесен. Злоумышленницу задержали прибывшие на место сотрудники полиции»,— рассказали вчера в «Сбере».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург