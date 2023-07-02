Пилот отрицает, что при экстренной посадке воздушного шара в Махачкале пострадали люди

Пассажиры воздушного шара не пострадали после экстренной посадки в районе горы Тарки-Тау в Махачкале, сообщил пилот шара Камалутин Ибрагимхалилов. Прокурор Дагестана Татьяна Голубова ранее говорила, что шар «упал, ударившись о скалу». По ее данным, при падении были пострадавшие.

«Приземление прошло в штатном режиме, все четыре пассажира живы и здоровы»,— сказал господин Ибрагимхалилов ТАСС.

Региональное управление МВД сообщало, что пилот и все пассажиры после экстренной посадки остались живы. Как отмечало ведомство, информацию о пострадавших должны прокомментировать медики.

Леонид Уварчев