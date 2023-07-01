Зеленский поручил усилить белорусское направление и обеспечить защиту Ровенской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего поручил руководству украинских вооруженных сил усилить «белорусское направление». Также, согласно поручению главы государства, силовым ведомствам страны необходимо усилить защиту Ровенской АЭС от киберугроз и других возможных нештатных ситуаций.

Как сообщил господин Зеленский в своем Telegram-канале, заседание ставки верховного главнокомандующего состоялось в выездном формате — на территории Ровенской атомной электростанции. «Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции»,— пояснил украинский президент.

Владимир Зеленский в ходе заседания поручил правоохранителям и военным усилить охрану станции, в том числе защитить ее от киберугроз.

Также президент Украины заслушал доклады главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова «об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действия». Глава государства поручил усилить «белорусское направление»: по его словам, ВСУ должны внимательно следить за ситуацией во всех граничащих с Белоруссией украинских регионах. Это связано с появившейся информацией о переброске в республику бойцов и руководства частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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Александр Кислов