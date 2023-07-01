Чемпион мира по футболу Фабрегас завершил игровую карьеру и стал тренером

36-летний испанский полузащитник, чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас объявил о завершении своей игровой карьеры. Он стал тренером молодежной команды итальянского футбольного клуба «Комо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеск Фабрегас

Фото: Eric Gaillard / Reuters Сеск Фабрегас

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«С большою грустью сообщаю, что пришло и мое время повесить бутсы на гвоздь. От побед на чемпионате мира, Евро, до побед в Англии и Испании и завоевания почти всех трофеев. Незабываемый путь»,— сообщил Сеск Фабрегас на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам футболиста, он провел в профессиональном футболе 20 лет и «достиг немалых высот, одержав несколько важных побед на клубом уровне и со своей национальной сборной». Со следующего сезона он официально начнет свою тренерскую карьеру, Клуб «Комо» на своем сайте уже подтвердил назначение Фабрегаса на должность наставника своей молодежной команды.

Сеск Фабрегас в течение своей профессиональной карьеры выступал за английские «Арсенал» и «Челси», а также испанскую «Барселону» и футбольный клуб «Монако». Он выигрывал чемпионаты Англии и Испании, становился обладателем Кубков этих стран, побеждал в Лиге Европы. В составе национальной сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Александр Кислов