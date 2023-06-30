Колесов: 29 июня стало самым теплым днем с начала лета

Четверг 29 июня стало самым теплым днем в Санкт-Петербурге в этом месяце, рассказал 30 июня главный синоптик города Александр Колесов. К концу недели в Петербурге похолодает.

Как рассказал господин Колесов, 29 июня максимальная температура была не самой высокой — 27,8 градуса. Однако из-за теплого вечера среднесуточная температура составила 22,9 градуса, что больше даже дней, когда воздух прогревался до 29,3 градуса.

В пятницу, 30 июня, в Петербурге прогнозируют 25-27 градусов, а также кратковременный дождь с грозой и местами с градом. Как отметил синоптик, ветер в регионе начал меняться на западные направления, что повлияет на температуру воздуха.

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