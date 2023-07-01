Испания выделит Украине €55 млн

Премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший сегодня Киев, сообщил о выделении Украине пакета помощи в размере €55 млн. Он анонсировал новый пакет, выступая перед украинским парламентом, передает газета El Mundo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Испании Педро Санчес (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Премьер-министр Испании Педро Санчес (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

Педро Санчес пояснил, что €51 млн Украина получит по линии Всемирного банка. Эти средства направлены на поддержку украинских компаний, малого и среднего бизнеса. Еще €4 млн Киеву отправят через программу развития ООН для снабжения школ страны экологичной энергосистемой.

Кроме того, Педро Санчес сообщил об отправке военной помощи. Так, Испания направит четыре танка Leapard, бронетранспортеры, портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

«Я очень благодарен Испании и вам, сеньор Санчес, за помощь, оказанную Украине в плане безопасности»,— сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Педро Санчеса за то, что Испания приняла десятки тысяч украинских беженцев с начала конфликта.

Педро Санчес оценивал общий объем финансовой поддержки Украины с 24 февраля 2022 года в €300 млн. В апреле Испания сообщила об отправке шести Leopard2A4 (всего обещано десять). На территории страны прошли обучение более 1 тыс. украинских военных.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян