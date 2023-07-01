В Мелитополе прогремел взрыв, сработала система ПВО

В Мелитополе Запорожской области были слышны звуки взрыва, сообщили в соцсетях местные жители. По информации городской администрации, над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил РФ.

«Отработала система ПВО. Город под надежной защитой»,— отмечает мэрия Мелитополя в своем официальном Telegram-канале. Городские власти пояснили, что никаких разрушений на земле в результате отражения атаки ВСУ зафиксировано не было, а Мелитополь «находится под надежной защитой».

В ночь на 28 июня в Мелитополе также прозвучали взрывы. Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты России Владимир Рогов отмечал, что в общей сложности произошло шесть взрывов.

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Александр Кислов