Годовая инфляция в Стамбуле в июне составила 55%

Годовая инфляция в Стамбуле за июнь составила 55,19% в годовом выражении. Оптовые цены выросли на 64,27%. Это следует из данных Торговой палаты Стамбула.

По сравнению с маем 2023-го розничные цены увеличились на 3,46%, оптовые — на 4,32%. Наибольший рост цен зафиксирован в области образования, развлечений и культурных мероприятия (6,99%). Транспортные расходы подорожали на 5,11%, расходы на жилье — на 3,75%.

Инфляция в целом по Турции в мае, согласно данным Центробанка страны, составила 39,59%. Турецкая лира торгуется по 26 лир за доллар — это очередной исторический минимум. Вместе с тем 22 июня турецкий Центробанк впервые с 2021 года увеличил размер ключевой ставки: с 8,5% до 15%.