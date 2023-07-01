В Петроградском районе Петербурга расширилась зона платной парковки

1 июля по 141 адресу в Петроградском районе Санкт-Петербурга заработала зона платной парковки, напомнили в городском комитете по транспорту. Всего введено более 10 тыс. оплачиваемых парковочных мест.

«Нанесено свыше 5,5 тыс. кв.м разметки, установлено более 3,5 тыс. дорожных знаков, 80 паркоматов и свыше 1 тыс. информационных табличек. Жители Петроградского района могут оформить льготное парковочное разрешение сроком действия от 1 до 3-х лет и ценой — 1800 рублей в год»,— говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что льготные разрешения уже оформило более 6 тыс. жителей района.

В связи с расширением зоны платной парковки на 25 улицах организовано одностороннее движение. Осенью зона платной парковки в Петроградском районе охватит ещё 29 улиц на Крестовском острове, где появится 1,6 тыс. машиномест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге могут изменить методику расчета платы за парковку.

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