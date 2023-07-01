FIFA работает над изменением правила офсайда

Международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над новой концепцией определения положения «вне игры», сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Отмечается, что инициатором изменения правила офсайда является руководитель отдела FIFA по глобальному футболу, известный французский футбольный тренер Арсен Венгер. Согласно его идее, офсайдом должно считаться положение, при котором всё тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. В случае, если часть тела атакующего футболиста будет находиться на одной линии с обороняющимся, это положением «вне игры» считаться не будет.

Предполагается, что уже в следующем футбольном сезоне новые правила определения офсайда будут предварительно протестированы в матчах низших дивизионов Швеции, Италии и Нидерландов. Если нововведение будет окончательно одобрено на уровне FIFA, то новые правила определения положения «вне игры» начнут действовать во всех клубных турнирах и в матчах между национальными сборными.

Александр Кислов