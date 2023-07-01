Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом корнере с аутентичным меню и мексиканскими ценами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @chapulines.moscow Фото: @chapulines.moscow

Команда ресторана Tacobar и «Кнорозов бара» во главе с ресторатором Арменом Фирджановым, шеф-поваром Дмитрием Кишовым и шеф-барменом Ильей Пудовкиным запустила еще один проект с мексиканской тематикой. На этот раз в формате корнера на Усачевком рынке.

В центре моноконцепта Chapulines оказались хрустящие кукурузные лепешки тако с разными начинками — свиным ребром, уткой конфи, брискетом, курицей, креветками, авокадо, а также утренний «тако брэкфест», который подается до 15 часов - с рваной свининой, яичницей-глазуньей, кремом из фасоли, салсой, шпинатом и гуакамоле.

Кроме того, в меню нового корнера есть кесадильи и буррито — с пастрами, овощами, курицей либо с чоризо, и конечно же, с характерным набором мексиканских специй. В барной карте представлены всевозможные «Маргариты», есть сангриты и мичелады. И, конечно же, в роли дежурной закуски начос с салсой или с гуакамоле, батат фри или кукуруза с пекорино. Цены в Chapulines полностью соответствуют формату — коктейли стоят не дороже 420 рублей, блюда — от 150 до 650 руб.,

Так что выпить и закусить в колоритном латинском стиле тут можно почти что по аутентичным мексиканским ценам. Любителям десертов стоит обратить внимание на какао с перцем и морской солью и чуррос с горячим шоколадом. И, конечно же, есть и пить все это лучше не внутри рынка, а на общей летней террасе — тут и веселее, и свежее, и атмосфернее.