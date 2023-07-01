Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Как сообщает РЕН ТВ, он погиб во время массового заплыва по Волге на соревнованиях Chebswim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Чувашской Республики Фото: Прокуратура Чувашской Республики

«1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры. Свои соболезнования выразил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По данным источника РЕН ТВ, в ходе заплыва Андрею Фомину стало плохо, в связи с чем его «оперативно достали из воды». Медикам не удалось его спасти. «Он скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности»,— рассказал собеседник телеканала.

Андрей Фомин работал в органах прокуратуры с 1992 года. Он начинал карьеру в Дзержинском районе Ярославской области. С 2014 по 2020 год работал первым заместителем прокурора Крыма. Прокурором Чувашии был назначен в 2020-м.

Лусине Баласян