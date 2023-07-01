«Рувики» стартовала в бета-версии

В России появился новый аналог «Википедии». Тестовый сайт электронной энциклопедии «Рувики» стала доступна на днях. Посетителей просят сообщать об ошибках и приглашают в авторы. В будущем обещают запустить свободное редактирование. Над проектом работал выходец из русскоязычной «Википедии». Конкурировать с последней новый сайт не собирается. А каким он получился? И есть ли смысл в таких аналогах? Об этом Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель "Рувики" Владимир Медейко

Фото: Николай Галкин / ТАСС Основатель "Рувики" Владимир Медейко

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Привести контент «Википедии» в соответствие с российским законом и традиционными ценностями ее аналоги пытаются не впервые. В августе 2022 года заработал проект «Руниверсалис» он лег через несколько часов после запуска и сейчас доступен. В мае 2023-го анонсировали «Рувики». Как поясняли “Ъ FM” авторы проекта, конкурировать с «Википедией» он не собирается. Ставка, по их словам, делалась на студентов, чтобы они могли ссылаться на достоверные источники. Интерфейс и навигация в бета-версии уступает оригинальной «Википедии», поделился первыми впечатлениями от использования ресурса обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«Создатели сами заявляют, что около 2 млн статей они просто перегрузили из оригинала в новый формат, интерфейс обновлен, многие вещи выглядят свежее, однако пользователи привыкли к текстовому режиму "Википедии", понимают, где что находится. В новом формате нужно искать, привыкать, не совсем нативно, на первый взгляд, сделано. Но, безусловно, если появится большая аудитория, то как-то люди привыкнут, и будет такой формат энциклопедии».

Долгое время попытки создать российскую «Википедию» заканчивались ничем. Роспечать озвучивала идею еще в 2010-м — тогда денег не нашлось. Первым опытом стала «Большая российская энциклопедия», на которую в 2019-м году правительство выделило почти 2 млрд руб. Авторы оцифровали статьи одноименной бумажной серии энциклопедий из 35 томов. Статей в ней 80 тыс. У «Википедии» — почти 2 млн. Очередной ее аналог — «Рувики» — наверняка столкнется с проблемой нехватки рук , продолжает Михаил Гуревич:

«Тут только два варианта — договоренность с "Яндексом", о которой создатели "Рувики" говорят, что они пытаются достичь, и помощь государства рекламными деньгами или прямыми трансфертами для поддержки обширного круга профессиональных сотрудников. Все-таки заставить людей добровольно редактировать что-то, что не читает никто, бесплатно достаточно сложно. Если редактор видит, что его правки не принимаются по причинам какой-то цензуры, он переходит на действительно свободную платформу. На подобного рода проектах будут работать те люди, которые получают зарплату. Это трудоемкий и не самый дешевый труд».

При этом продолжает обсуждаться вопрос блокировки самой «Википедии». Роскомнадзор грозил закрыть доступ к ресурсу за нарушение закона о фейках в статье о военных действиях на Украине. Но дело кончилось штрафами. Даже если Википедию все же заблокируют, аналоги вряд ли станут востребованы, считает сооснователь цифрового агентства «Викифай» Михаил Грузнов:

«Даже если "Википедию" заблокируют, она все равно останется доступна ровно так же, как остаются доступными все заблокированные соцсети и СМИ. Их по-прежнему можно как-то открывать через VPN. Когда в России заблокируют VPN, тогда будет действительно сложно. В момент, когда заблокируют "Википедию", ее станет сложнее редактировать из России. Я думаю, что в таком случае мы увидим множество "зеркал", которые будут легко открываться и дадут возможность людям читать.

Любому альтернативному проекту нужно предложить что-то уникальное. Если бы это была отраслевая энциклопедия о бизнесе или о российской политике, у них были бы какие-то конкурентные преимущества, потому что они могли бы раскапывать темы глубже, чем это делается в русской "Википедии"».

Притом запустилась "Рувики" не без конфликта. Проектом занимался бывший директор "Викимедиа РУ" Владимир Медейко, который покинул ее уже после того, как коллеги узнали о его тайной работе над собственной энциклопедией.

Сам Медейко пояснял что занимался этим не втайне, а просто непублично. В сообществе авторов «Википедии» однако были таким шагом встревожены. Прошлой весной там и так стали скрывать имена редакторов, которые пишут материалы о военных действиях. Опасались белорусского сценария там в 2022 году. Редактора «Википедии» приговорили к двум годам колонии по обвинению в дискредитации страны.

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Елизавета Скобцова