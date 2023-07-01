«Вкусно — и точка» опровергла отказ нанимать на работу 15-летних сотрудников

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» заявила, что продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет, соблюдая трудовое законодательство. Ранее сегодня, 1 июля, Telegram-канал Mash сообщил, что компания решила не брать на работу сотрудников такого возраста из-за низкой ответственности с их стороны.

«Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних»,— сообщили ТАСС во «Вкусно — и точка».

В компании отметили, что в случае отсутствия в конкретном предприятии на момент подачи заявления вакансий, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может оставить заявку на сайте и получить информацию по ресторанам, в которых такие вакансии есть.

О том, что сеть «Вкусно — и точка» прекратила прием несовершеннолетних сотрудников, написал Mash. Согласно информации канала, содержать юных сотрудников экономически нецелесообразно. Кроме того, они часто нарушают технику безопасности и склонны к воровству. При этом, как отмечает Mash, в самой компании заявили, что пока попросту нет вакансий для лиц младше 16 лет.

О том, как работает «Вкусно — и точка»,— в интервью гендиректора компании Олега Пароева «Ъ».

Милена Костерева