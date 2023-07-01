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В Сочи открыли после ремонта Ривьерский мост

В городе-курорте Сочи после капитального ремонта открыли пешеходный Ривьерский мост, сообщает портал sochi1.ru.

Мост был признан аварийным и закрыт на реконструкцию в декабре 2021 года. Все ремонтные работы должны были завершить к концу июня 2023 года.

Как ранее отмечал директор департамента строительства городской администрации Александр Евсюков, Ривьерский пешеходный мост через реку Сочи был введен в эксплуатацию в 1963 году. Это сооружение давно стало неотъемлемой частью исторического облика курортного города. После завершения капитального ремонта мост и дальше будет использоваться по прямому назначению.

Андрей Пугачев

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