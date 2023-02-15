В Сочи начался капремонт Ривьерского моста

В Сочи приступили к капитальному ремонту пешеходного Ривьерского моста. После завершения работ его внешний вид будет соответствовать архитектурной концепции Сочи, сообщает пресс-служба администрации города.

«Пешеходный мост через реку Сочи был введен в эксплуатацию в 1963 году. Он является частью исторического облика города, и капитальный ремонт позволит и дальше использовать его по прямому назначению»,— отметил директор департамента строительства администрации Сочи Александр Евсюков.

Подрядчик уже начал работы по демонтажу верхнего покрытия. За время работ специалисты нарастят опоры моста для ликвидации возможности подтопления. Также на объекте установят новые светильники и ограждение. Капремонт планируют завершить в июне 2023 года.

Также будет благоустроена прилегающая территория. К летнему сезону в районе пляжа и набережной «Ривьеры» появится мост «Волшебный лист», который соединит два берега реки Сочи. Он свяжет общественную территорию с центральной Приморской набережной единым прогулочным маршрутом.

Татьяна Ручкина

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